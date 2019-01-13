Картина «Социальная сеть» может получить продолжение

Вашингтон, , 15:54 — REGNUM Автор сценария фильма «Социальная сеть» Аарон Соркин заявил о возможности сиквела картины, посвященной создателю Facebook Марку Цукербергу, сообщает 13 января Kinoafisha.info.

Соркин отметил, что его познания в популярной социальной сети в 2005 году были намного глубже, чем в 2018. Сценарист не пояснил причину столь странных метаморфоз, однако отметил, что единственное, что он знает точно — это необходимость сиквела.

Напомним, кинофильм «Социальная сеть» был снят в 2010 году. Картина была отмечена многочисленными наградами, в том числе и премией «Оскар» в трех номинациях: «Лучший адаптированный сценарий», «Лучший монтаж» и «Лучший оригинальный саундтрек».

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