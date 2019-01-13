Коллектив «Вивальди-оркестра» поздравил с юбилеем Владимир Путин

Москва, , 15:25 — REGNUM Коллектив Российского государственного академического камерного «Вивальди-оркестра» подравил с юбилеем президент России Владимир Путин. Поздравительная телеграмма была опубликована 13 января на сайте президента России.

Владимир Путин назвал коллектив «Вивальди-оркестра» настоящими посланниками отечественной культуры, которые многое сделали для того, чтобы познакомить публику с лучшими традициями российской исполнительской школы и с наследием великих композиторов.

Путин подчеркнул, что творческий коллектив «Вивальди-оркестра» не останавливается на достигнутом, а покоряет новые профессиональные вершины, расширяя репертуар и горизонты творчества.

Президент России особо отметил личную заслугу в успешной многолетней деятельности музыкального коллектива его художественного руководителя, одарённого скрипача и дирижёра Светланы Борисовны Безродной.

Владимир Путин пожелал коллективу «Вивальди-оркестра» благополучия, успехов и вдохновения.

Напомним, что Российский государственный академический камерный «Вивальди-оркестр» был основан в 1989 году прославленной скрипачкой, педагогом и народной артисткой России Светланой Борисовной Безродной. Концерты этого уникального коллектива всегда проходят с неизменным аншлагом. Одним из важнейших принципов работы с коллективом оркестра стала разработанная Светланой Борисовной система индивидуальных занятий с каждым участником коллектива. Благодаря этой системе каждый из оркестрантов находится на высочайшем профессиональном уровне.