В Москве открывается Рождественский фестиваль духовной музыки

Москва, , 12:20 — REGNUM 13 января в Московском международной Доме музыки открывается IX Московский Рождественский фестиваль духовной музыки. В первый день форума, который продлится до 27 января, выступят Московский Синодальный хор под руководством Алексея Пузакова, Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова и меццо-сопрано Евгения Кузнецова. Будут исполнены произведения митрополита Илариона Алфеева и эстонского композитора Арво Пярта.

В фестивале 2019 года также примут участие хор Московского Сретенского монастыря, Праздничный хор Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, Норвежский хор мальчиков при Кафедральном соборе Тронхейма, британский ансамбль The King's Singers, отметивший в 2018 году полувековой юбилей.

27 января в исполнении Национального филармонического оркестра России и Академического большого хора «Мастера хорового пения» прозвучит «Реквием» британского композитора Карла Дженкинса.