В Манеже в Петербурге пройдет выставка скульптуры «Христос в темнице»

Санкт-Петербург, , 11:51 — REGNUM 16 января в Центральном выставочном зале «Манеж» в Санкт-Петербурге откроется выставка «Христос в темнице». На ней будет представлена деревянная религиозная скульптура из 14 музеев России. Впервые посетители смогут познакомиться с лучшими произведениями храмовой скульптуры из дерева, входившими в художественные ансамбли церквей и часовен.

Как отмечается в релизе, выставка посвящена редкому, но важному в православной иконографии сюжету — «Христос в темнице» («Спас Полунощный») — заточению Иисуса Христа, подвергнутого поруганию и ожидающего восхождения на Голгофу. Страждущий Христос изображался сидящим, с терновым венком на голове и, чаще всего, с прижатой к щеке правой рукой. В пространстве Манежа будут выставлены более 30 скульптур середины XVII— начала XIX веков.

Куратором данной экспозиции выступил ректор Петербургской академии художеств, Комиссар павильона России на Венецианской биеннале Семен Михайловский.