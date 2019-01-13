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В Манеже в Петербурге пройдет выставка скульптуры «Христос в темнице»

Культура

На ней будет представлена храмовая деревянная скульптура середины XVII— начала XIX веков

В Манеже в Петербурге пройдет выставка скульптуры «Христос в темнице»
Rave
Манеж

Санкт-Петербург, 13 января 2019, 11:51 — REGNUM  16 января в Центральном выставочном зале «Манеж» в Санкт-Петербурге откроется выставка «Христос в темнице». На ней будет представлена деревянная религиозная скульптура из 14 музеев России. Впервые посетители смогут познакомиться с лучшими произведениями храмовой скульптуры из дерева, входившими в художественные ансамбли церквей и часовен.

Как отмечается в релизе, выставка посвящена редкому, но важному в православной иконографии сюжету — «Христос в темнице» («Спас Полунощный») — заточению Иисуса Христа, подвергнутого поруганию и ожидающего восхождения на Голгофу. Страждущий Христос изображался сидящим, с терновым венком на голове и, чаще всего, с прижатой к щеке правой рукой. В пространстве Манежа будут выставлены более 30 скульптур середины XVII— начала XIX веков.

Куратором данной экспозиции выступил ректор Петербургской академии художеств, Комиссар павильона России на Венецианской биеннале Семен Михайловский.

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Культурная хроника
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