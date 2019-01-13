В Полярном открылась выставка, посвященная памяти Маргариты Конториной

Полярный, Мурманская область, , 05:17 — REGNUM В Полярном открылась выставка, посвященная народной артистке России Маргарите Конториной, сообщает 13 января издание «Вечерний Мурманск».

Экспозиция начала свою работу в городском историко-краеведческом музее города. Проект приурочен к году театра в России. Известная актриса отдала театру 42 года жизни. 13 января ей бы исполнилось 77 лет.

Напомним, Маргарита Конторина являлась ведущей артисткой Драматического театра Северного флота. За всю историю этого культурного учреждения только она была удостоена высокого звания народной артистки.

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