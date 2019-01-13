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В Риме прошел «Большой русский бал»

Культура

Мероприятие стало уже седьмым по счету

Рим, 13 января 2019, 05:15 — REGNUM  В столице Италии состоялся «Большой русский бал», ставший уже седьмым, сообщает 13 января ИА Красная весна.

В этом году мероприятие было посвящено памяти великого русского композитора Петра Чайковского, поэтому на балу звучали в основном произведения, созданные гением мастера.

«Наш бал, ставший доброй традицией для Рима, это в первую очередь социально-культурное событие, которое направлено на укрепление двусторонних отношений между Россией и Италией», — подчеркнула организатор мероприятия Юлия Базарова.

Напомним, проект «Большой русский бал» был создан в 2011 году, целью его является углубление культурного сотрудничества между Италией и Россией. С тех пор мероприятие проходит ежегодно в начале нового года.

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