Рэпер Баста исполнит мечту своей поклонницы

, , 05:08 — REGNUM Известный рэп-исполнитель Баста исполнит мечту 18-летней девушки Маргариты, пожелавшей побывать на концерте любимой группы, сообщает 13 января телеканал Рен-ТВ.

Открытка с желанием Маргариты красовалась на новогодней елке в Кремле и была замечена организаторами мероприятия. Мысль об исполнении желаний населения пришла в голову участникам Госсовета по развитию волонтерства.

Рэпер Баста, известный также как Василий Вакуленко, заявил, что с радостью исполнит мечту Маргариты. Он уже связался с матерью девушки и пригласил их обеих на московский концерт в апреле 2019 года. Расходы рэпер возьмет на себя.