Воскресенье, 13 Января 2019 года
05:09:10 МСК

Рэпер Баста исполнит мечту своей поклонницы

18-летняя девушка мечтает посетить концерт своего кумира

, 13 января 2019, 05:08 — REGNUM  Известный рэп-исполнитель Баста исполнит мечту 18-летней девушки Маргариты, пожелавшей побывать на концерте любимой группы, сообщает 13 января телеканал Рен-ТВ.

Открытка с желанием Маргариты красовалась на новогодней елке в Кремле и была замечена организаторами мероприятия. Мысль об исполнении желаний населения пришла в голову участникам Госсовета по развитию волонтерства.

Рэпер Баста, известный также как Василий Вакуленко, заявил, что с радостью исполнит мечту Маргариты. Он уже связался с матерью девушки и пригласил их обеих на московский концерт в апреле 2019 года. Расходы рэпер возьмет на себя.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Музыка
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить