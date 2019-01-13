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Подруга Фредди Меркьюри заработала £40 млн за фильм «Богемская рапсодия»

Культура

Не приложив никаких усилий

Вашингтон, 13 января 2019, 05:06 — REGNUM  Подруга легендарного солиста группы Queen Фредди Меркьюри Мэри Остин заработала порядка £40 млн благодаря появлению фильма «Богемская рапсодия», сообщает 13 января Газета.ru.

Гражданская супруга Меркьюри получает 50% доходов от произведений, посвященных легендарному музыканту. Остин не принимала участия в картине, однако поддержала ее идею.

Напомним, фильм «Богемская рапсодия», посвященный творчеству лидера группы Queen, собрал в прокате £600 млн. Картина удостоилась премии «Золотой глобус» и поборется за престижную награду «Оскар».

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