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Названы сроки завершения реконструкции здания «Сатирикона»

Культура

К открытию театра будет приурочена новая постановка

Москва, 13 января 2019, 04:17 — REGNUM  Здание театра «Сатирикон» в Москве будет введено в эксплуатацию после реконструкции в декабре 2019 года. Намеченный срок указан на сайте Министерства культуры РФ.

Отмечается, что к открытию театра будет приурочена новая постановка «Сатирикона». Название спектакля пока не разглашается, в текущем году эта премьера будет для театра второй.

Художественный руководитель театра Константин Райкин напомнил, что в 2019 году «Сатирикону» исполнится 80 лет. Театр просит поддержки Минкульта РФ для выпуска премьеры в новом сезоне, отметил он.

Напомним, из-за реконструкции «Сатирикон» временно остался без собственной сцены. Он был основан в 1939 году как Ленинградский театр эстрады и миниатюр. В 1982 году театр переехал в Москву, а в 1987 году получил свое текущее название.

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