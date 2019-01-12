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В Московском театре мюзикла состоится мировая премьера шоу «Пассажиры»

Культура

Спектакль представляет канадский театр-цирк «"7 пальцев»

Москва, 12 января 2019, 14:13 — REGNUM  Московский театр мюзикла представляет уникальный проект — мировую премьеру знаменитой канадской труппы театра-цирка «7 пальцев» (The 7 Fingers) спектакль «Пассажиры», который будет идти в здании на Пушкинской площади ежедневно с 18 января по 9 февраля. Спектакль «Пассажиры» — это «сложносочиненное» шоу с театральной драматургией, хореографией, акробатикой, видеопроекциями, музыкой и многими другими оригинальными составляющими. В релизе театра жанр представления, правда, определяется как «размышление о человеке и важности и красоте отношений между людьми», но, как оказывается, выразить свои чувства, предаться воспоминаниям, помечтать можно различными художественными средствами.

Режиссером «Пассажиров» выступила постановщик Шена Кэрролл, известная по своим работам в «Цирке дю Солей» и на Бродвее.

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Культурная хроника
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