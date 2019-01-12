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Участник «Евровидения» от России станет известен в конце января 2019 года

Культура

Им может стать Ольга Бузова

Москва, 12 января 2019, 13:46 — REGNUM  Имя артиста, который будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» объявят в конце января 2019 года, сообщает 12 января телеканал «Рен-ТВ».

Данная информация была озвучена после того, как СМИ распространили информацию о вероятном участии в конкурсе скандально известной телезвезды Ольги Бузовой, ставшей популярной после съемок в шоу «Дом-2».

Напомним, музыкальный конкурс «Евровидение» проходит ежегодно. Мероприятие принимает страна, участник которой победил в предыдущем соревновании. Таким образом, «Евровидение 2019» пройдет в столице Израиля с 14 по 18 мая.

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Конкурс «Евровидение»
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