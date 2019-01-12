Кировский драматический театр поставит древнегреческую комедию «Лисистрата»

Киров, , 13:48 — REGNUM В Кировском драматическом театре поставят спектакль «Лисистрата» по произведению «отца комедии» Аристофана, сообщает 12 января Mariafm.ru.

В основу сюжета легла Пелопонесская война, в которой друг другу противостояли два крупнейших греческих полиса — Афины и Спарта.

Главная героиня подговаривает женщин запретить своим мужьям делить с ними ложе до тех пор, пока они не положат конец братоубийственной войне. Премьера спектакля состоится 14 февраля 2018 года.

Напомним, древнегреческий драматург Аристофан считается отцом комедийного жанра. Его произведения насыщены антивоенным пафосом, а также критикой демократической формы правления.

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