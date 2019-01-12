В Волгограде состоится необычная премьера оперы «Кармен»

Волгоград, , 13:39 — REGNUM Волгоградский оперный театр «Царицынская опера» представит необычную постановку известного произведения Жоржа Бизе «Кармен», сообщает 12 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Опера будет серьезным вызовом для ценителей музыкального искусства, так как планируется внести значительные корректировки в интерпретацию классического произведения.

«Что касается режиссерской концепции спектакля, то здесь автор планирует отойти от банальных стереотипов, зачастую сопровождающих многочисленные постановки «Кармен», избежать заезженных оперных клише, где цыганский и испанский колорит становится во главу угла и является причиной и итогом всего происходящего на сцене», — отмечают в театре.

Премьера оперы «Кармен» состоится 30 января 2019 года. Данное произведение шло на сцене театра до 2012 года в классической постановке. Руководство театра решило порадовать зрителя новой концепцией всем известной истории.

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