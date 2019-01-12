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В Новой Третьяковке проходит выставка работ художника Ивана Николаева

Культура

На ней представлены ранние работы мастера, преимущественно 1970–1980-х годов

Москва, 12 января 2019, 12:21 — REGNUM  В Новой Третьяковке проходит выставка работ известного российского монументалиста, живописца и графика Ивана Николаева. Творчество сына знаменитых художников Татьяны Серебряковой и Валентина Николаева, продолжателя традиций знаменитой художественной династии Бенуа-Лансере-Серебряковых, стоит по утверждению исследователей, особняком в советском искусстве. Он сразу стал искать свой стиль. Так одним из первых он использовал смешанную технику в ставшей сегодня классической инсталляции «Смерть Попкова». Кстати, это работа поступит в фонд Третьяковской галереи в качестве дара автора.

На выставке в здании на Крымском Валу представлены ранние работы Ивана Николаева, преимущественно 1970−1980-х годов. Это станковые произведения, объекты и инсталляции, в которых отражены пространственные поиски художника и его эксперименты с объемом. Как отмечает релиз музея, знакомство с творчеством Ивана Николаева необходимо для понимания современного российского искусства.

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Культурная хроника
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