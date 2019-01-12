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МХТ откроет для зрителей закулисье

Культура

27 января все желающие смогут посетить те закоулки культурного учреждения, которые в обычные дни недоступны зрителю

МХТ откроет для зрителей закулисье
© A.Savin, Wikimedia Commons
Здание МХТ имени Чехова

Москва, 12 января 2019, 12:54 — REGNUM  МХТ имени Антона Чехова откроет для зрителей закулисье, сообщает 12 января портал Teatral-online.ru.

27 января все желающие смогут посетить те закоулки культурного учреждения, которые в обычные дни недоступны зрителю.

«Мы даже пригласим в гримуборные Константина Станиславского и Олега Ефремова и покажем рабочий кабинет Владимира Немировича-Данченко», — отмечают в МХТ.

Целью акции является приобщение населения к культурной жизни, знакомство публики с историей одного из знаменитейших театров страны. Желающие смогут проникнуть за кулисы всех трех сцен театра.

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