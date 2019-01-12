В Музее Москвы проходит выставка фотографий Михаила Дашевского

Москва, , 11:51 — REGNUM В Музее Москвы до 24 февраля будет проходить выставка «Родное Ретро. 1962 — 2002. Московская сага фотографа Михаила Дашевского». В его фотографической биографии столицы десятки и сотни непостановочных сцен, рисующих реальную жизнь второй половины ХХ века. Но это не просто срезы времени, это больше психологический портрет поколения. Сам фотограф относил свое творчество к «документальному импрессионизму». Когда-то молодой фотограф сознательно отказался от работы в изданиях, посчитав самым важным в своем деле свободу взгляда художника. Сегодня 83 летний мастер, доктор технических наук Михаил Дашевский представляет на суд московской публики 350 своих лучших работ.