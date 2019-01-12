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Эди Мерфи подвтердил свое участие в сиквеле «Поездки в Америку»

Культура

Актер этому очень рад

Вашингтон, 12 января 2019, 12:56 — REGNUM  Известный голливудский актер Эдди Мерфи примет участие в сиквеле картины «Поездка в Америку», сообщает 12 декабря Fox News.

Данную информацию подтвердил сам артист, отметив свою радость по этому поводу. Кинокомпания Paramaunt Pictures надеется привлечь к работе над картиной максимальное количество актеров, снявшихся в первой части.

Напомним, практика съемки сиквелов значительно распространилась за последние годы. Причиной тому является высокий кассовый успех у оригинальных картин, что приводит к желанию заработать на их популярности.

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Кинематограф
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