Эди Мерфи подвтердил свое участие в сиквеле «Поездки в Америку»

Вашингтон, , 12:56 — REGNUM Известный голливудский актер Эдди Мерфи примет участие в сиквеле картины «Поездка в Америку», сообщает 12 декабря Fox News.

Данную информацию подтвердил сам артист, отметив свою радость по этому поводу. Кинокомпания Paramaunt Pictures надеется привлечь к работе над картиной максимальное количество актеров, снявшихся в первой части.

Напомним, практика съемки сиквелов значительно распространилась за последние годы. Причиной тому является высокий кассовый успех у оригинальных картин, что приводит к желанию заработать на их популярности.