Гильдия киноведов и кинокритиков России наградила лауреатов 2018 года

Москва, , 11:00 — REGNUM Гильдия киноведов и кинокритиков России наградило в Доме кино в Москве лауреатов 2018 года. Экспертный совет гильдии под руководством Кирилла Разлогова признал лучшим фильмом картину Алексея Федорченко «Война Анны». Лучшим режиссер объявлен Кирилл Серебренников за работу «Лето». Этот же фильм наравне с «Ван Гоги» отмечен за оригинальную музыку. В номинации «Лучшая женская роль» победила Марта Козлова («Война Анны»), лучший актер — Евгений Цыганов («Человек, который удивил всех»).

В анимации первенствовала картина «Митина любовь» Светланы Филипповой, в документалистике — «Акварель» Виктора Косаковского. Лучшим сценарием 2018 года объявлена работа Авдотьи Смирновой к «История одного назначения». Лучшим фильмом-дебютом критики назвали «Хрусталь» Дарьи Жук.