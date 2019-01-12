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ДКЖ Новосибирска примет на своей сцене гостей из 7 стран

Культура

Здесь пройдет 32-й Маланинский международный фестиваль

Новосибирск, 12 января 2019, 11:03 — REGNUM  Дворец культуры железнодорожников в Новосибирске примет на своей сцене музыкальные коллективы из семи стран, сообщает 12 января Ревизор.

Сегодня, 12 января здесь стартует Маланинский международный фестиваль. На мероприятии ожидаются порядка тысячи участников.

Новосибирск примет гостей из Канады, Доминиканской республики, Колумбии, Испании, Италии, Франции, Китая.

Напомним, международный Маланинский фестиваль, посвященный известному баянисту Ивану Маланину, проходит с 1987 года. Целью мероприятия является возрождение народного творчества, в частности игры на баяне и многих других народных инструментах.

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