В Новосибирске открывается Маланинский международный фестиваль гармоники

Новосибирск, , 10:22 — REGNUM С 12 по 15 января во Дворце культуры железнодорожников в Новосибирске будет проходить Маланинский международный фестиваль. Он посвящен легендарному сибирскому баянисту, слепому музыканту Ивану Ивановичу Маланину. Он прославился исполнением не только народных песен, но и переложением для баяна произведений Листа, Шопена, Венявского, Риббиха. В годы Великой Отечественной вел на радио «Огонь по врагу!», выступал в госпиталях, выезжал с творческими бригадами на фронт. Своим учителем Маланина называл известный популяризатор гармони Геннадий Заволокин.

Откроется смотр в субботу, 12 января, концертом «80 минут вокруг света», на котором представители Канады, Доминиканской Республики, Колумбии, Испании, Италии, Франции, Китая продемонстрируют свое мастерство владения баяном, аккордеоном, гармоникой и другими инструментами. За время фестиваля поклонники звучания этого хроматического ручного инструмента смогут услышать народные песни, романсы, сочинения классической музыки, а также познакомиться с видами гармоники в разных странах.