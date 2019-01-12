Суббота, 12 Января 2019 года
10:37:06 МСК

Наталья Орейро выступит с концертом в Перми

Культура

Артистку ожидают в День космонавтики

Наталья Орейро выступит с концертом в Перми
Marianagelves
Наталья Орейро

Пермь, 12 января 2019, 10:05 — REGNUM  Известная уругвайская певица и актриса Наталья Орейро даст концерт в Перми, сообщает 12 января телекомпания «Рифей Пермь».

Артистка выступит 12 апреля в спортивном комплексе Сухарева в рамках своего международного турне. Двухчасовая программа Орейро носит название «Unforgettable tour» (Незабываемый тур).

Звезда сериала «Дикий ангел» посетит многие города России, где даст 14 концертов.

Напомним, в начале 2000-х годов на российском телевидении стартовал сериал «Дикий ангел», главную роль в котором исполнила Наталья Орейро. Жителям России полюбился образ наивной и непосредственной горничной, что позволило приобрести артистке огромную популярность.

Читайте ранее в этом сюжете: Наталья Орейро сняла клип в Балашихе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Музыка
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить