Наталья Орейро выступит с концертом в Перми

Пермь, , 10:05 — REGNUM Известная уругвайская певица и актриса Наталья Орейро даст концерт в Перми, сообщает 12 января телекомпания «Рифей Пермь».

Артистка выступит 12 апреля в спортивном комплексе Сухарева в рамках своего международного турне. Двухчасовая программа Орейро носит название «Unforgettable tour» (Незабываемый тур).

Звезда сериала «Дикий ангел» посетит многие города России, где даст 14 концертов.

Напомним, в начале 2000-х годов на российском телевидении стартовал сериал «Дикий ангел», главную роль в котором исполнила Наталья Орейро. Жителям России полюбился образ наивной и непосредственной горничной, что позволило приобрести артистке огромную популярность.

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