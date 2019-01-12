Серебренников получил премию «Белый слон» за фильм «Лето»

Москва, , 09:08 — REGNUM Кирилл Серебренников, который является художественным руководителем московского «Гоголь-центра», признан лучшим режиссером 2018 года по версии Гильдии российских киноведов и кинокритиков.

Церемония награждения прошла 11 февраля в московском Доме кино. Серебренников был награжден за фильм «Лето» «за впечатляющий симбиоз театра и кино». Также фильм был удостоен одного из призов Каннского фестиваля в мае 2018 года.

В картине рассказывается о легендарных ленинградских рок-музыкантах 80-х годов прошлого века Викторе Цое и Михаиле (Майке) Науменко. Фильм повествует о событиях самого начала творческой деятельности Виктора Цоя, о том времени, когда он познакомился с Майком Науменко.

По утверждению создателей, картина базируется на воспоминаниях супруги Михаила Науменко, Натальи Науменко. Однако другой известный ленинградский рок-музыкант Борис Гребенщиков — являвшийся другом и соратником Виктора Цоя и Майка Науменко, посмотрев «Лето», подверг его жесткой критике. По мнению БГ, картина показывает современных «дешевых московских хипстеров», а не его друзей юности, каким они были в 1981 году и когда в их среде царили «чистые отношения, любовь, романтика и, конечно, почти полное отсутствие денег».

Отметим, Серебренников, который обвиняется в хищении бюджетных средств, находится под домашним арестом. Режиссер является основным фигурантом дела «Седьмой студии» и подозревается в хищении 133 млн рублей бюджетных средств, выделенных НКО, в которой режиссер является основателем, на реализацию проекта «Платформа». Свою вину Серебренников не признает.