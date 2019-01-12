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Счетная палата обязала Пермскую оперу вернуть 20 млн в краевой бюджет

Культура

Пермский театр оперы и балета нарушал государственное задание, хотя и не признавался в этом

Счетная палата обязала Пермскую оперу вернуть 20 млн в краевой бюджет
Борис Кустодиев. В ложе. 1912

Пермь, 12 января 2019, 07:11 — REGNUM  Пермский театр оперы и балета должен вернуть в краевой бюджет порядка 20 млн рублей, сообщает 11 декабря Kommersant.ru со ссылкой на источник.

Публикация последовала вслед за отчетом Контрольно-счетной палаты Пермского края о результатах проверки, которая выявила нарушения в работе культурного учреждения, в частности не выполнения им государственного задания.

Нарушение законодательства, как отмечают в пресс-службе театра, не являются критичными, а финансовые претензии, руководство культурного учреждения готово устранить в полном объеме.

Примечательно, что ранее издание Kommersant, также ссылаясь на источник, утверждало, что результаты проверки не выявили значительных нарушение, а ущерб для бюджета не является существенным, так как не оценивается в десятки миллионов рублей. Тем не менее это оказалось не так.

Напомним, ранее ИА REGNUM освещало проблему с нарушением государственного задания в Пермском театре оперы и балета. Соответствующие вопросы были заданы министерству культуры края, которое ответило отпиской, заявив, что культурное учреждение не нарушает закон. Однако, контрольно-счетная палата опровергло и это.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: КСП выявила нарушения в работе Пермского театра оперы и балета

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Общественная жизнь Пермского края
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