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В Токио откроют первый международный отель для любителей манги

Культура

Забронировать номер можно будет уже в январе 2019 года

Токио, 12 января 2019, 04:37 — REGNUM  В районе Токио Дзимботё в ближайшее время откроют первый в мире отель на 35 номеров, который предназначен для любителей манги. В нем содержится около 5 тыс. наименований различных комиксов. Об этом 11 января сообщил портал Kotaku.

Отмечается, что в его библиотеке будет присутсвовать манга на японском и на английском языках, поскольку отель позиционируется как международный. Один этаж отеля предназначен для мужчин, а другой — для женщин. Забронировать номер можно будет уже в январе 2019 года.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в 2019 году на платформе Nintendo Switch выйдет популярная визуальная новелла Clannad. Её разработкой занимается компания Prototype, ранее выпустившая версию игры для PS4.

Читайте ранее в этом сюжете: Популярная визуальная новелла Clannad выйдет в 2019 году на Nintendo Switch

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Аниме/манга
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