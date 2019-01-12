В Токио откроют первый международный отель для любителей манги

Токио, , 04:37 — REGNUM В районе Токио Дзимботё в ближайшее время откроют первый в мире отель на 35 номеров, который предназначен для любителей манги. В нем содержится около 5 тыс. наименований различных комиксов. Об этом 11 января сообщил портал Kotaku.

Отмечается, что в его библиотеке будет присутсвовать манга на японском и на английском языках, поскольку отель позиционируется как международный. Один этаж отеля предназначен для мужчин, а другой — для женщин. Забронировать номер можно будет уже в январе 2019 года.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в 2019 году на платформе Nintendo Switch выйдет популярная визуальная новелла Clannad. Её разработкой занимается компания Prototype, ранее выпустившая версию игры для PS4.

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