Дуэйн Джонсон резко высказался в отношении поколения миллениалов

Лос-Анджелес, США, , 03:50 — REGNUM Актер Дуэйн Джонсон в разговоре с журналистами британского издания Daily Star достаточно резко высказался в адрес представителей поколения миллениалов (люди, родившиеся после 1981 года). Как ни странно, многие пользователи соцсетей поддержали его. Интервью было опубликовано 11 января на портале Daily Star.

Комментируя недавний скандал с плакатами в Великобритании Джонсон завил, что много хороших людей боролись за свободу и равенство, но «снежинки» (так называют легкомысленных миллениалов), «ищут повод для обид». Он добавил, что если с ними не соглашаться в чем-то, то они обижаются. По мнению актера, это «не то, за что боролись многие великие мужчины и женщины». Джонсон также считает, что миллениалы сегодня «отбрасывают общество назад».

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Напомним, недавно в Великобритании прошла рекламная компания, которая агитировала миллениалов проходить службу в армии. Рекламные плакаты содержали оскорбительные надписи, больше всего пользователям сети не понравился плакат с надписью, содержащий слово «снежинки».

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