Канал CBS закроет шоу «Мыслить как преступник» после 15 сезона

Нью-Йорк, США, , 03:22 — REGNUM Телеканал CBS принял решение продлить сериал «Мыслить как преступник» на 15 сезон и после этого закрыть его. Таким образом, поклонники смогут увидеть ещё 10 эпизодов шоу. Об этом 11 января сообщил сайт CBS News.

Менеджер телеканала Эми Райзенбах заявила, что «Мыслить как преступник» является «квинтэссенцией» того, что снимал CBS и добавила: руководство канала гордится тем, что показало его. Она также отметила, что шоу было успешным не только в телеэфире, но и в сети.

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Напомним, в центре повествования сериала «Мыслить как преступник» находится команда следователей из отдела ФБР, занимающегося анализом поведения. Первый эпизод шоу вышел в сентябре 2005 года.

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