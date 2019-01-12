«Евровидение-2019». Россия может послать Киркорова, Бузову или Крида

Москва, , 02:54 — REGNUM Филипп Киркоров может быть отправлен на песенный конкурс «Евровидение-2019» в Израиль.

Также среди семи претендентов — Ольга Бузова, Сергей Лазарев, рэпер Егор Крид, исполнительница Manizha, бывшая участница группы «Серебро» Елена Темникова и экс-участник российских отборочных туров Александр Панайотов,

Напомним, на этот раз конкурс пройдет в Израиле с 14 по 18 мая. Артисты выступят на площадке международного конференц-центра Expo Tel Aviv в Тель-Авиве.

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