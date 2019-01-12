Алексей Герман-младший выпустит фильм о театрах Петербурга

Санкт-Петербург, , 01:59 — REGNUM Российский режиссер Алексей Герман-младший стал художественным руководителем фильма о театральной жизни Санкт-Петербурга, сообщает портал Neva.today.

Сообщается, что картина расскажет о Мариинском театре, Малом драматическом театре (МДТ), Большом драматическом театре (БДТ), Александринском театре, а также о молодых и независимых театрах и режиссерах. По словам Германа-младшего, фильм будет являться неким путешествием по театрам и его закулисной жизни.

Продюсером картины выступают киностудия «Ленфильм» и кинокомпания «САГа». Сценарий к художественному фильму написала театральный критик Жанна Зарецкая, режиссером картины выступит Ирина Волкова. Алексей Герман-младший отметил, что съемки фильма идут ежедневно, их планируется закончить в январе 2019 года.