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В Ленобласти стартуют «Большие Святочные Гулянья»

Культура

Гостей на личных автомобилях приглашаем в традиционный автопробег

д. Ложголово , Ленинградская область, 12 января 2019, 01:34 — REGNUM  Фестиваль «Большие Святочные Гулянья» открывается 12 января в деревне Ложголово (Ленинградская область), сообщили в пресс-службе фестиваля.

«12 января в 12:00 вместе с вами мы откроем временной портал в XIX век», — говорится в сообщении.

Гостей фестиваля ждут горячие напитки и угощения, знакомство со святочными традициями, мастер-классы и ярмарка товаров ручной работы и домашних продуктов.

«Из Санкт-Петербурга пойдет автобус на фестиваль и обратно, — отмечают организаторы. — Гостей на личных автомобилях приглашаем в традиционный автопробег».

В пресс-службе напомнили, что прошлогодний фестиваль занял первое место профессиональной туристической премии Russian Event Awards и вошел в ТОП-200 Национального календаря лучших событий РФ.

Как ранее сообщало, 8 января в городе Обнинске (Калужская область) открылся ХХI областной православный фестиваль народного творчества «Рождественская звезда».

Читайте подробнее: В Калужской области открылся ХХI фестиваль «Рождественская звезда»

Читайте ранее в этом сюжете: Под Вифлеемской звездой: в Петербурге бушует Фестиваль огня

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