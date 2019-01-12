Компания BBC назвала самого перспективного исполнителя 2019 года

Лондон, , 01:35 — REGNUM Рейтинг самых перспективных музыкантов по версии BBC возглавил рэпер Оливер Годжи, известный как Octavian. Рейтинг BBC Music Sound 2019 опубликован на официальном сайте.

Отмечается, что рэпер, родившийся во Франции, был вынужден переехать в Великобританию в юном возрасте после смерти отца. Несмотря на то, что в молодости Octavian в течении нескольких лет был бездомным, он продолжил заниматься музыкой и выпустил хит Party Here, которым привлек внимание рэпера Дрейка.

Вторую строчку рейтинга заняла американская певица Микаэла Штраус, известная под псевдонимом King Princess, а третье место — британская исполнительница Грэйс Картер. В десятку рейтинга также вошли такие музыканты как slowthai, Rosalia, Sea Girls, Flohio.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2018 года журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года. Лидером стала ирландская группа U2, которая за прошедший год заработала около $118 млн благодаря международному турне Joshua Tree.

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