Мартин Скорсезе выпустит фильм о музыканте Бобе Дилане

Вашингтон, , 00:49 — REGNUM Режиссер Мартин Скорсезе намерен выпустить документальный фильм о рок-музыканте Бобе Дилане в 2019 году, сообщает журнал Variety.

По сведениям журнала, документальный фильм будет называться Rolling Thunder Revue в честь концертного тура, который Боб Дилан совершил в США с 1975 по 1976 год. В картине будут представлены интервью с самим музыкантом, архивные кадры с его выступлений, а также интервью с коллегами Дилана. Как отмечает издание, права на показ фильма приобрел видеосервис Netflix.

Напомним, американский музыкант, писатель и художник Боб Дилан является одной из знаковых фигур в истории рок-музыки. В 2016 году Боб Дилан был удостоен Нобелевской премии по литературе «за создание новых поэтических выражений в американской песенной традиции». Премию музыкант получил в 2017 году.

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