Суббота, 12 Января 2019 года
00:44:21 МСК

«Старый Новый рок» стартует в «Ельцин-центре»

Культура

Первые выступления состоятся 13 января

Екатеринбург, 12 января 2019, 00:44 — REGNUM  Музыкальный фестиваль «Старый Новый рок — 2019» стартует в Екатеринбурге 13 января, сообщает сайт oldnewrock.ru.

Состоятся мероприятия в «Ельцин-центре». В программу включены выступления групп «Черный обелиск», «Громыка», Disco Dicks (Германия), Brothers Moving (Дания).

Также среди прочих выступят Аффинаж, Найк Борзов, Three For Silver (США), Мистер Быдлоцыкл, Нейромонах Феофан, Триагрутрика, Оркестр B-A-C-H.

Напомним, «Старый Новый Рок — это один из крупнейших в РФ рок-фестивалей, проходящий каждый год уже на протяжении 19 лет. Он также проводится летом под открытым небом.

Директор фестиваля — Евгений Горенбург (рок-группа «ТОП»), глава экспертного совета — Владимир Шахрин («Чайф»).

Читайте ранее в этом сюжете: Юбилейный фестиваль «Чернозём» пройдёт в Тамбове с 9 по 11 августа

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
«Ельцин-центр»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить