«Старый Новый рок» стартует в «Ельцин-центре»

Екатеринбург, , 00:44 — REGNUM Музыкальный фестиваль «Старый Новый рок — 2019» стартует в Екатеринбурге 13 января, сообщает сайт oldnewrock.ru.

Состоятся мероприятия в «Ельцин-центре». В программу включены выступления групп «Черный обелиск», «Громыка», Disco Dicks (Германия), Brothers Moving (Дания).

Также среди прочих выступят Аффинаж, Найк Борзов, Three For Silver (США), Мистер Быдлоцыкл, Нейромонах Феофан, Триагрутрика, Оркестр B-A-C-H.

Напомним, «Старый Новый Рок — это один из крупнейших в РФ рок-фестивалей, проходящий каждый год уже на протяжении 19 лет. Он также проводится летом под открытым небом.

Директор фестиваля — Евгений Горенбург (рок-группа «ТОП»), глава экспертного совета — Владимир Шахрин («Чайф»).

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