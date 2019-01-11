Критикам не понравился новый фильм М. Найт Шьямалана «Стекло»

Лос-Анджелес, США, , 14:43 — REGNUM Фильм режиссера М. Найт Шьямалана «Стекло» получил первые оценки критиков на известном сайте Rotten Tomatoes. И они оказались очень слабыми, сейчас картине присвоен «гнилой» рейтинг — 36%.

https://twitter.com/RottenTomatoes/status/1083346971933491200

Издание отмечает, что, возможно, картина разочарует излишне взволнованных поклонников трилогии режиссера. Пока что неясно, сможет ли она улучшить свой рейтинг. На момент написания этой заметки свои обзоры на сайте оставили 36 критиков, 13 из них оценили фильм как «свежий», а 26 человек посчитали его «гнилым». При этом картину хочет посмотреть 97% пользователей сервиса.

Читайте также: Мстители придут на помощь продюсерам церемонии вручения премии «Оскар»

Напомним, первый фильм трилогии «Неуязвимый» вышел в 2000 году, главные роли в нем исполнили Брюс Уиллис и Сэмюэл Л. Джексон. Продолжение под называнием «Сплит» с Джеймсом Макэвоем в главной роли вышло в 2016 году, при бюджете $9 млн картина смогла собрать в мире более $278 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Исполнитель роли Майкла Майерса готов сняться в продолжении «Хэллоуина»