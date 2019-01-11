Чьё имя достоин носить старейший театр Омска?

Омск, , 14:37 — REGNUM Омский государственный академический театр драмы мог бы носить имя его легендарного директора Мигдата Ханжарова, считает заслуженный артист России Владимир Миллер.

«Недавно мы отмечали 100-летний юбилей Мигдата Нуртдиновича Ханжарова, который с 1962 по 1988 год был директором Омского театра академической драмы. В связи с этим прозвучало предложение назвать этот театр, старейший в Омске, да и, пожалуй, во всей Сибири, его именем. Дело в том, что, будучи директором, Мигдат Ханжаров сделал очень много хорошего для театра. Можно сказать, что он — человек-реформатор, который создал уникальную труппу драматического театра, одного из лучших в России. Поэтому я всецело эту идею поддерживаю», — сказал Владимир Миллер в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По его словам, в истории каждого омского театра есть выдающая личность, именем которой можно было бы смело назвать театр.

«Например, с омским театром кукол «Арлекин» неразрывно связано имя Анастасии Трифоновны Варжало. Она на протяжении почти 20 лет была его главным режиссером. Городской театр «Студия» носит имя его основателя — Любови Иосифовны Ермолаевой. «Пятый театр» мог бы носить имя его основателя Сергея Рудзинского, ТЮЗ — имя блистательного режиссёра Владимира Дмитриевича Соколова. С музыкальным театром связано сразу три имени: Виктора Лаврова, Арнольда Павермана и Георгия Котова. «Лицейский театр» — это, конечно, имя его основателя Вадима Решетникова», — подытожил Владимир Миллер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 2019 год объявлен Годом театра в России. С этой инициативной выступил председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ Александр Калягин.

Напомним также, что Год театра в России начнется с презентации-открытия Театра-студии САС под руководством народного артиста России Сергея Соловьева. Мероприятие состоится 24 января 2019 года в Императорском яхт-клубе на территории творческого кластера «Красный Октябрь» в Москве.

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