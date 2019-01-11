Netflix купил российский сериал за рекордную сумму

Москва, , 14:48 — REGNUM Netflix купил права на российский сериал «Лучше, чем люди» за рекордную для отечественного рынка сумму — порядка $1 млн. Сериал первым среди российских проектов выйдет на платформе под брендом Netflix Original с локальным дубляжом, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на генерального продюсера Эдуарда Илояна.

Онлайн-видеосервис Start, принадлежащий продюсерам Yellow Black & White и холдингу «Газпром-медиа», продал сериал с правом эксклюзивного показа под брендом Netflix Original на всех территориях, кроме России и Китая. Проект переведут на 25 языков не только субтитрами, но и дубляжом.

Сумма сделки не разглашается, однако, по данным одного из источников издания, она составила около $1 млн. При этом производство 16 серий «Лучше, чем люди» обошлось примерно в 320 млн рублей.

Netflix и ранее приобретал российские проекты, но показывал их без пометки Original и только с субтитрами. Среди них оказались сериалы «Троцкий», «Метод» и «Мажор», а также анимационные сериалы «Ми-ми-мишки», «Лео и Тиг» и «Маша и медведь». В сентябре 2018 года платформа купила сериал «Хождение по мукам». Сделка оценивалась в $500 тыс. и считалась крупнейшей на тот момент.

«Лучше, чем люди» рассказывает о далёком будущем, в котором одна из влиятельных корпораций начала создавать человекоподобных андроидов. Сюжет разворачивается вокруг робота-няни Арисы, которая вскоре начинает осознавать себя как личность.

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