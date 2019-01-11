В Сергиевом Посаде откроется музей протоиерея Александра Меня

Сергиев Посад, Московская область, , 13:59 — REGNUM 20 январяпри Сергиевском храме в Сергиевом Посаде Московской области откроется музей протоиерея Александра Меня. Открытие будет приурочено ко дню рождения священнослужителя. В экспозицию вошли богослужебные предметы отца Александра, его книги, рукописи и фотографии разных периодов его жизни. Об этом сообщает сайт благотворительного фонда «Правмир».

Музей создан настоятелем храма, протоиереем Виктором Григоренко по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Решение об его организации было принято после того, как музей протоиерея Александра Меня был перенесен в Москву в Библиотеку иностранной литературы. Так как поток паломников на место смерти протоирея остался таким же большим, храм создал эту небольшую выставку.

20 января в 11 часов состоится Божественная литургия в Сергиевском храме. Здесь же пройдет и концерт классической музыки в исполнении квартета имени А.А. Алябева.

Александр Мень — протоиерей Русской Православной Церкви, богослов, проповедник, автор книг по богословию, истории христианства, основам православному богослужения был убит в 1990 году. Обстоятельства, мотив и виновник этого преступления остались невыясненными.