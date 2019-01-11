В Санкт-Петербурге открывается Новогодний джазовый фестиваль

Санкт-Петербург, , 12:02 — REGNUM 11 января в Санкт-Петербургской государственной филармонии джазовой музыки открывается XVIII Новогодний фестиваль. Организаторы форума приурочили выступления музыкантов из разных стран к 30-летию филармонии. На фестиваль основатель учреждения и художественный руководитель смотра народный артист России, блестящий виртуоз Давид Голощекин пригласил известных джазменов. В течении трех дней поклонники драйва смогут слышать выступления симфоджазового дуэта Голощекина и камерного оркестра «Струны Санкт-Петербурга», саксофониста Кирилла Бубякина, ансамблей «Четверо» и «Четыре кларнета», Ленинградского диксиленда под управлением заслуженного артиста России Олега Кувайцева, Jazz Philharmonic Оrchestra, американского вокалиста Дэвида Поста, коллектив петербургского пианиста Алексея Черемизова и многих других.