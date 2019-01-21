7 книг, которые помогут детям понять и полюбить русский язык

Елена Соковенина, , 16:45 — REGNUM

Как только ни стараются родители, пытаясь привить детям любовь к родному языку. Ведь без этого не то что сдать какие-то там экзамены — разговаривать нормально невозможно человеку. Долго объяснять приходится то, что родители без всяких проблем передают друг другу при помощи пословиц, поговорок, словесных игр и поединков, — ну как, как, как объяснить детям, что это интересно? Про стихи — необходимейший материал — и речи нет.

Только спокойствие, всё можно, если за дело берутся настоящие мастера. Герман Лукомников — тот вообще говорит о себе: «Я искатель приключений в мире слов и их значений». Последуем за ним в мир слов?

Дагмар Урбанкова. Маскарад

Помните игру в «чепуху»? Когда в компании по очереди писали фразу, загибали часть листа и передавали соседу, чтобы он написал продолжение, а в конце хохотали до слёз? Чешская художница Дагмар Урбанкова нарисовала книгу, в которой шутить, творить и упражняться в составлении смешных историй можно бесконечно.

Пират не может найти клад. Мухомор в шляпке держит в карманах лапки. Водолаз Боря впервые видит море. А теперь быстренько всё перемешаем. Клоун на арене держит в карманах лапки? Грустный мишка не может найти клад? Мухомор укрощает диван? Ну да, ведь мы играем в маскарад. Берём и складываем бабушку с эльфийкой. Перепутываем индейца с космонавткой. Грустного медведя заменяем водолазом. И вот сказочные персонажи, герои фильмов и комиксов, люди и звери уже кружатся в вихре веселья, а у маленьких и взрослых читателей сами собой возникают в голове невероятные истории с поистине головокружительной галереей героев. Побочный эффект такого веселья: никаких больше пыхтений, когда понадобится сложить предложение из заданных слов. Вот уж с чем нет проблем, так это с построением фразы. Про подлежащее, сказуемое и всё остальное — ни слова (хотя, как легко догадаться, речь именно о них). Оставим это учебникам. А тут — весёлое дуракавальянье.

Нельзя было не приукрасить: дурачиться бесконечно не выйдет: в книге всего лишь 24 костюма + 24 стишка = 3276 комбинаций. На некоторое время должно хватить.

Тем временем: космонавт Вера покоряет Венеру.

А водолаз Боря шлёт всем привет.

«Самокат»

Перепутаница

автор и составитель Н. С. Федин

После того как Соловей-разбойник упал с дуба, он слегка повредился в рассудке, отчего его речь стала несколько туманной. Поэтому, встретив очередного богатыря, проезжающего мимо, он поприветствовал его такой загадочной фразой: «Фу-фу, душистым русом пахнет… Ну, держальник, богатырись! Пришел твой часовой послед! Сейчас от тебя местная мокрота останется!»

Судьба богатыря (впрочем, как и Соловья-разбойника) нам неизвестна, но время они точно провели весело и с пользой. Потому что эта книга — сборник игр со словами. Например, из одного слова «ромашка» можно сконструировать и мошкару, и кошмару, и что только получится придумать. Особенно здорово, когда получается соединить слова-анаграммы по смыслу. Тогда они сплетаются в предложение: русалки — красули. Кобра робка. Малина манила. Демон моден. Ужимка мужика. Салон слона. И так далее. Король словесных игр — московский поэт Дмитрий Авалиани — даже сочинил шедевр: дивносинее сновидение, который и стал названием одной из глав. А вот ещё одна его чудесная анаграмма: увиденное дуновение. Если как следует потренироваться, из таких переставленных слов можно сложить и более длинные фразы, и даже стихотворения.

Лучшей тренировки и не придумаешь. Книга лучше всего подойдёт начиная лет с 10, хотя стоит отметить, что родители окажутся куда более компетентны в этом вопросе.

«МЦНМО»

Светлана Лаврова. В главных ролях — пословицы!

Светлана Лаврова остроумно решила непростую задачу: написать хорошее пособие по русскому языку. Условия задачи она вложила в сюжет: мол в Москве объявили конкурс на лучшее пособие по русскому языку. Потому что интерес к этому предмету среди учеников падает. До того дошло, что простые пословицы долго объяснять приходится. А ведь их веками придумывали как раз для того, чтобы мы не тратили время на долгие объяснения! Чтобы просто и быстро передавать сложные смыслы. Попробуй-ка, объясни детям, что всё это интересно и очень смешно. «Полезно» лучше вообще не произносить. Ребёнка на такие разговоры калачом не заманишь. А вот героя этой истории, Ваню Макарова, заманили на конкурс хорошим призом (не калачом, правда) и ему придётся пройти настоящий квест — но не где-нибудь, а в городе Пословиц. Он там фильм снимает, потому что решил стать кинорежиссёром. Откуда ему было знать, что у пословиц свой город есть!

Книга очень напоминает знакомые и любимые (родителями) познавалки из прошлого, только реальность уже наша, современная. Сюжет поначалу может показаться несколько условным — так ведь он и есть условный! Всё дело в предмете: в том, чтобы объяснить, какие бывают пословицы, чем они отличаются от поговорок, по каким законам их сочиняют и как ими пользоваться. Надо отдать автору должное — где-то на третьей странице условность декораций забывается. Жители Города Пословиц оживают, а читатель погружается в мир, который оказывается захватывающим.

«ИД Мещерякова»

Герман Лукомников. Хорошо, что я такой

Германа Лукомникова любят за то, что сам он в своей новой книге ловко сложил в стихи: «Подходященьким девизом служит мне примитивизм». И впрямь, коротенькие смешные стихотворения так просты, что, кажется, такие написал бы ребёнок. Напрашивается неблагодарный вопрос: в чём смысл этой книги? Ответ может быть только один: в удовольствии. Да-да, без всяких там долгих учительских пояснений. Ведь это невероятное удовольствие: уметь просто формулировать сложные вещи. «Доктор, доктор, я лечу! — Я такого не лечу». «Жить так больно — но прикольно».

«Я искатель приключений в мире слов и их значений», — говорит о себе автор, и это чистая правда.

Уметь выразить в коротеньком смешном стихотворении глубокие, философские вещи, да ещё так, чтобы оно выглядело детским, — верх мастерства. Чем и славен Лукомников. Стремиться к такому мастерству можно и нужно, но главное всё же —удовольствие. Иллюстрации Коли Филиппова словно материализуют лукомниковские смыслы, заводя, как мотор, читательское воображение. Так что удовольствие во всех смыслах — большое.

«Самокат»

Артур Гиваргизов. Энциклопедия с бочкой и барабаном

Артур Гиваргизов — ещё одно наше достояние в смысле смыслов. До слёз смешная энциклопедия как бы для младших школьников — виртуозная шалость. Вот, например, как появилась копилка? Из случайности. За долгое время у одного мальчика в дырке в кармане накопилось так много денег, что его бабушка потом все карманы продырявила. «Кот в сапогах» — вовсе не сказка Шарля Перро, а грустная-прегрустная история, и тут каждый второклассник узнает себя как родного. Убеждения — это когда кто-то в чём-то очень уверен. Вот вы, например, уверены, что сегодня воскресенье, ваши родители — что понедельник, и разубедить вас под силу разве что древним римлянам. Те-то имели твёрдое убеждение, что в неделе десять дней.

Смешно будет и детям, и взрослым, а вот на вопрос «почему» можно отвечать долго и обстоятельно. Если совсем коротко, каждая книга Гиваргизова о том, что за мысли у нас в голове и как неправильно нас понимают, когда они превращаются в слова.

«Август»

«Чего не бывает? Чему не бывать?» пер. Михаила Яснова

Загадки во многом близки пословицам и поговоркам. Но если родные загадки вряд ли окажутся для нас такими уж сложными, то, например, французские (в прекрасном поэтическом переводе Михаила Яснова) — удовольствие для взрослого. И мыслим мы по-разному (поэтому ищем ответ разными путями), и кое-что из реальности — вроде, например, пастуха или колодца — скорее, область старинной поэзии для читателя, и ответы на загадки не каждый раз так уж очевидны.

Нарисована книга великолепно, но хитро построена, чтобы ответ нужно было искать на иллюстрации. Французский оригинал загадки, вполне возможно, вдохновит познакомиться с языком. «Во-первых, это красиво». Красота и поэтичность жизни здесь практически главное. А во-вторых, узнать новую точку зрения на знакомые вещи ужасно интересно. Вот, например, кто бы это мог быть, зелёный, как яблоко, белый, как снег, и с бородою, как человек?

Или прекрасное — больше даже стихотворение, чем загадка:

Лежит в Париже, в Нате и в Ницце,

А вот на речке ему не лежится.

А знаете, что в последний свой час пускается в пляс?

«Нигма».

Михаил Яснов. Собиратель сосулек

Вторая книга Михаила Яснова, которую хочется показать, — сборник стихов. Вообще-то Яснов знаменит стихами для малышей, но вот нечастый случай: стихотворения в этом сборнике адресованы тем, кого скоро назовут подростком.

Смешное и трогательное обнаруживается в самом обыденном: вот-вот выпадет у человека зуб, и сам человек пока не понял, что уже звучит тема «трудного возраста», а просто рад, что вырос. Двое дразнятся — и это не просто про то, что надо быть добрым, а ещё и великолепный пример словесной изобретательности. Чья-то потерянная варежка бередит душу и хочется помочь всем на свете. В этом смешении светлого со смешным, трогательного с грустным и есть то, что делает поэзию — детской. А вот что стоит сказать отдельно, так это форма. Ею Яснов владеет так виртуозно, что его сборник стоит иметь в доме хотя бы ради того, чтобы и маленькие, и взрослые имели пример красивой, выразительной, но при этом простой и понятной речи.

«Самокат»

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