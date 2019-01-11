В театре «Современник» премьера спектакля по роману Евгения Водолазкина

Москва, , 11:16 — REGNUM 11 января на Другой сцене Московского театра «Современник» состоится премьера спектакля «Соловьев и Ларионов». В основе постановки одно из первых произведений ныне лауреата многих литературных премий писателя Евгения Водолазкина. Осуществить постановку было доверено молодому режиссеру Айдару Заббарову. Релиз театра интригующе сообщает о канве спектакля: «В жизни каждого генерала есть тайна. Вот и у Ларионова она была и … никто бы никогда о ней не узнал, если в 1990-х его биографией успешного военачальника не заинтересовался историк Соловьев. Сам того не подозревая, он дергает «ниточку», за которой тянется целый клубок…». Впрочем, посвященный читатель знает, что в «генерале» явственно проступает образ одного из самых ярких представителей белого движения времен Гражданской войны генерала Якова Слащева, а за «историком» угадывается сам автор романа Евгений Водолазкин.

В спектакле «Соловьев и Ларионов» заняты актеры Шамиль Хаматов, Максим Разуваев, Татьяна Лялина, Наталья Ушакова, Илья Лыков и другие.

Премьера также пройдет 14 и 18 января.