Marvel нашла шоураннера и сценариста для сериала про Вижена и Алую Ведьму

Лос-Анджелес, США, , 11:00 — REGNUM Режиссер и писатель Жаклин Шеффер, известная благодаря своей работе над сценариями предстоящих фильмов «Капитал Марвел» и «Черная Вдова», займет должность шоураннера сериала про Алую Ведьму и Вижена. Об этом 10 января сообщил портал Science Fiction.

Отмечается, что она также будет работать над созданием сценария для пилотного эпизода будущего шоу. Сегодня уже известно, что в новом сериале Disney и Marvel роли супергероев вновь исполнят Элизабет Олсен и Пол Беттани.

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Напомним, ранее стало известно, что студия Marvel сейчас ведет работу над созданием сериалов о Локи, Соколе и Зимнем Солдате, а также Нике Фьюри. Также, возможно, фанаты киновселенной увидят шоу, посвященное приключениям Грута и Ракеты.

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