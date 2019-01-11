В Перми пройдет Кубок России по снежной и ледовой скульптуре

Пермь, , 10:39 — REGNUM 13 января в Перми начнется VI открытый конкурсу «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». В зимнем художественном смотре примут участие 22 мастера из России, Китая, Малайзии и Сингапура. Об этом сообщает на официальном сайте Министерства культуры РФ.

Отличие этого конкурса от других в том, что и жюри, и многочисленные зрители могут наблюдать весь процесс работы скульпторов. По условиям каждому мастеру выделяется 30 ледяных блоков, из которых он должен создать за четыре дня — с 14 по 17 января — оригинальную композицию. Организаторы и учредители конкурса — Фонд скульпторов России «Единение» и администрация города Перми в 2019 году определили главную тему как «Японские мотивы».