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В Перми пройдет Кубок России по снежной и ледовой скульптуре

Культура

Каждому скульптору предоставляется 30 блоков льда для создания оригинальной композиции

Пермь, 11 января 2019, 10:39 — REGNUM  13 января в Перми начнется VI открытый конкурсу «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». В зимнем художественном смотре примут участие 22 мастера из России, Китая, Малайзии и Сингапура. Об этом сообщает на официальном сайте Министерства культуры РФ.

Отличие этого конкурса от других в том, что и жюри, и многочисленные зрители могут наблюдать весь процесс работы скульпторов. По условиям каждому мастеру выделяется 30 ледяных блоков, из которых он должен создать за четыре дня — с 14 по 17 января — оригинальную композицию. Организаторы и учредители конкурса — Фонд скульпторов России «Единение» и администрация города Перми в 2019 году определили главную тему как «Японские мотивы».

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Культурная хроника
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