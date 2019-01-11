Мстители придут на помощь продюсерам церемонии вручения премии «Оскар»

Лос-Анджелес, США, , 10:38 — REGNUM Продюсеры церемонии вручения премии Академия кинематографических искусств и наук США планируют привлечь для вручения наград актеров, снявшихся в фильмах Marvel «Мстители». Об этом 10 января сообщил портал Comic Book Movie.

Издание отмечает, что в 2019 году церемонию вручения «Оскара» будет транслировать телеканал ABC, принадлежащий компании Dsiney, так что, с большой долей вероятности, им удастся это сделать. Автор заметки также высказал осторожное предположение, что, возможно, во время церемонии зрителям покажут новые кадры из фильма «Мстители: Финал».

Читайте также: Наследники Майкла Джексона выступили против нового фильма о его жизни

Напомним, ранее актер Кевин Харт («Совместная поездка», «Вечерняя школа») подтвердил свой отказ от роли ведущего церемонии вручения «Оскара». Он объяснил свое решение нехваткой времени для подготовки к мероприятию. Стоит отметить, что ранее, после того, как его обвинили в гомофобии, он сказал, что отказывается от этой должности из-за нежелания отвлекать внимание от церемонии к своей персоне.

Читайте ранее в этом сюжете: Кевин Харт подтвердил отказ от роли ведущего «Оскара-2019»