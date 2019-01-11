В США с молотка ушли личные вещи Элвиса Пресли на сумму около $600 млн

Мемфис, США, , 10:09 — REGNUM Личные вещи короля рок-н-ролла Элвиса Пресли были проданы на аукционе за сумму более $600 млн, который состоялся в гостевом доме музея Грейсленд, расположенном в Мемфисе (штат Теннеси, США). Об этом 10 января сообщил портал Billboard.

Аукцион состоялся 8 января 2019 года, в 84-й день рождения культового музыканта, он прошел в отеле, расположенном недалеко от поместья, в котором жил Пресли. С молотка ушли, в частности, красная вельветовая рубашка певца ($37,5 тыс.), которую он надел во время шоу 1956 года и золотое кольцо с бриллиантом, которое он часто носил на сцене, а позже подарил отцу ($30 тыс.). Также было продано ещё одно кольцо, которое король рок-н-ролла когда-то подарил исполнителю Джону Самнеру ($22,5 тыс.).

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Напомним, в ноябре 2018 года президент США Дональд Трамп посмертно наградил Элвиса Пресли медалью свободы. Тогда он отметил, что идея вручить покойному музыканту эту награду принадлежит лично ему.

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