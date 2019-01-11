Олимпиадный сезон: в Чувашии школьники чаще всего выбирают ОБЖ

Чебоксары, , 09:09 — REGNUM В Чувашии сегодня, 11 января, начинается региональный этап всероссийской олимпиады школьников 2018—2019 учебного года. Открывается он с олимпиады по французскому языку, а завершится 25 февраля олимпиадой по праву, сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве образования.

По итогам муниципального этапа на региональный этап приглашены 2098 победителей и призеров — учащиеся 9−11 классов. Им предстоит продемонстрировать знания по 23 предметам. Наибольшее количество участников планируется на олимпиадах по таким предметам, как основы безопасности жизнедеятельности (157 человек), русский язык (110 человек), обществознание (109 человек), биология, экология, география, математика (по 107 человек по каждому предмету), история (105 человек).

Как и в прошлом олимпиадном сезоне, состоится олимпиада по китайскому языку, впервые будет проведена олимпиада по испанскому языку.

Завершится региональный этап 25 февраля, по итогам которого на основе общероссийского рейтинга будут определены участники заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.

«Целью всероссийской олимпиады школьников является выявление одаренных учеников. У победителей заключительного этапа олимпиады есть множество перспектив. Они смогут поступить в вузы нашей страны, не сдавая вступительные экзамены. Также каждый участник олимпиады имеет шансы попасть на международную олимпиаду», — заявляют в минобразования Чувашии.

По данным ведомства, в 2018 году в число победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников вошел 21 школьник из Чувашии (в 2017 году — 25 человек), это позволило республике войти в число 10 лучших регионов по развитию олимпиадного движения.

Всего в 2017 — 2018 учебном году в школьном этапе олимпиады приняли участие 53 334 человека, в муниципальном этапе — 19 758 человек. По итогам регионального этапа олимпиады, в котором приняли участие 1657 школьников, определено 383 победителя и призера.