Наследники Майкла Джексона выступили против нового фильма о его жизни

Лос-Анджелес, США, , 09:07 — REGNUM Наследники Майкла Джексона выступили против нового фильма «Покидая Неверлэнд», премьера которого пройдет 25 января 2018 года на кинофестивале «Сандэнс». Об этом 10 января сообщил портал People.

На сайте фестиваля размещено описание картины, согласно которому она является рассказом о двух мужчинах, которые познакомились с Джексоном в возрасте семи и десяти лет, и в течение длительных отношений столкнулись с тем, что певец манипулировал ими и домогался их.

Несмотря на то, что имена мужчин не были названы, наследники исполнителя распространили заявление, в котором напомнили, что Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчук подтвердили под присягой, что Майкл Джексон никогда не делал ничего неуместного по отношению к ним.

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Напомним, в 2017 году вышел биографический фильм «В поисках Неверленда» (Searching for Neverland), в основу которого легли воспоминания телохранителей Майкла Джексона Билла Уитфилда и Джавона Бирда. Главную роль в нем исполнил двойник поп-идола, известный как Navi.

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