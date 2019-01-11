Сеть «Москино» бесплатно покажет фильмы о Великой Отечественной войне

Москва, , 01:20 — REGNUM В московской сети кинотеатров «Москино» пройдут бесплатные показы фильмов о Великой Отечественной войне. Показы приурочены к 75-летней годовщине полного снятия блокады с Ленинграда, об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

«Восемь легендарных кинолент, среди которых «Два бойца» и «Мы смерти смотрели в лицо», — анонсировал кинопоказы Собянин.

На официальном сайте сети кинотеатров отмечается, что бесплатные показы будут проходить с 27 по 29 января в восьми столичных кинотеатрах — «Вымпеле», «Искре», «Молодежном», «Полете», «Салюте», «Сатурне», «Спутнике» и «Туле».

"К 75-ой годовщине снятия блокады Ленинграда мы приготовили январскую программу «Синематека. Память», куда войдут не самые очевидные фильмы о войне», — сообщает пресс-служба «Москино».

Посетители смогут посмотреть такие фильмы как «Два Бойца» режиссера Леонида Лукова, «Зимнее утро» Николая Лебедева, «Дневные звезды» Игоря Таланкина по книге поэтессы Ольги Берггольц, «Зеленые цепочки» Григория Аронова, «Ижорский батальон» режиссера Геннадия Казанского, «Мы смерти смотрели в лицо» Наума Бирмана, «Сквозь огонь» Леонида Макарычева и «Порох» Виктора Аристова.

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