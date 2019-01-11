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Российский фильм попал в основной конкурс Роттердамского кинофестиваля

Культура

Это дебютная полнометражная работа Григория Добрыгина

Роттердам, Нидерланды, 11 января 2019, 00:53 — REGNUM  Фильм «Sheena667» российского актера и режиссера Григория Добрыгина прошел в программу основного конкурса Tiger Competition международного Роттердамского кинофестиваля, сообщает пресс-служба фестиваля.

Картина «Sheena667» является дебютным полнометражным фильмом Григория Добрыгина. Роли в фильме исполнили Владимир Свирский, Юлия Пересильд, Джордан Роуз Фрай, Надежда Маркина и другие.

«Сквозь призму этой комедии показана трагическая история человека, который абсолютно не готов к обезличенному, жадному влиянию глобализации и связанной с ним интернет-экономики», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, международный кинофестиваль в Роттердаме проходит ежегодно с 1972 года. Идейно фестиваль ориентируется на поддержку альтернативного и некоммерческого кино. Обладателем гран-при кинофестиваля в 2018 году стал фильм «Овдовевшая ведьма» китайского режиссера Цая Чэньцзе.

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