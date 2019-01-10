В Иркутске воссоздадут разбитые колокола из разных регионов России

Иркутск, , 15:01 — REGNUM В Иркутске эксперты обследуют колокола из коллекции областного краеведческого музея, для того чтобы сделать их копии, передает 10 января Общественное телевидение России.

Специалисты сибирского центра колокольного искусства выиграли президентский грант на отливку копий двадцати двух разбитых колоколов Тюмени, Иркутска, Красноярска, Бийска и других городов.

Благодаря гранту участники проекта купили 3D-сканер и анализатор для определения химического состава металлов. Это оборудование позволит отлить точные копии колоколов.

Какие именно колокола будут восстановлены, решает специальная группа, она объезжает музеи и действующие звонницы храмов.

«Коллекция будет представлять временной промежуток от начала 18-го века до начала 20-го, до революции», — рассказал руководитель проекта «Вернём колоколу голос» Алексей Талашкин.

Копии двадцати двух колоколов станут экспонатами единственного за Уралом музея колокольного звона в Новосибирске.

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