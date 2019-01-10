Уровень вовлечённости в православие оценил финансовый университет

Ярославль, , 14:41 — REGNUM Финансовый университет при Правительстве РФ в преддверии зимних религиозных праздников провел исследование, посвященное вовлеченности населения российских городов в православную культуру. Результаты опубликованы на сайте университета.

В ходе исследования 34% респондентов заявили о том, что в их окружении есть люди, активно вовлеченные в православную жизнь. Наибольшее число таких людей отмечено в Белгороде, Воронеже, Курске, Москве (с Химками и Балашихой) и Липецке.

Самый низкий уровень вовлеченности населения в православную культуру отмечен в Улан-Удэ, Уфе, Якутске, Махачкале и Грозном.

Немногим более 1% участников исследования заявили о том, что среди их друзей и знакомых есть активные католики. Наибольшее распространение католицизма отмечено в Калининграде, Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Москве и Мурманске.

И еще около 2% респондентов заявили, что среди их друзей и знакомых есть люди, активно участвующие в жизни протестантских церквей. Наиболее заметное развитие протестантизма отмечено в Орле, Севастополе, Петрозаводске, Калининграде и Курске.

Ярославль с показателем 31% занимает 39-ю позицию из 76 городов, где проводилось исследование.

Примечательно, что подобный опрос проводился и в 2015 году, а его результаты существенно отличаются от нынешних. В частности уровень вовлечённости населения в православие в Ярославле составлял 66%.

В Ярославской епархии к результатам исследования отнеслись скептически.

«Для нас статистические исследования не играют решающей роли. Церковь не гонится за количественными показателями. Но в наших повседневных трудах мы склонны более обращать внимание на данные, основанные на количестве родителей выбравших для своих детей образовательный модуль православной культуры в школах, находящихся в границах епархии. В 2018 году это 40% от общего числа. Если в исследовании говорится о результатах, полученных в рамках выборки, то мы говорим о всех родителях учащихся 4−5 классов в нашей области, из чего и можем сделать соответствующие выводы», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Ярославской епархии иерей Александр Сатомский.

По мнению Сатомского, за последнее десятилетие в Ярославской области существенно вырос «уровень сознательной вовлечённости» населения в христианскую веру. Всё большее количество ярославцев приобщаются к православию не отдавая дань моде, а с целью познания и приобщения к Христу.

В ярославской епархии корреспондента ИА REGNUM заверили, что они не проводили собственных исследований о финансовой грамотности населения региона.