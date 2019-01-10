Вашингтон, , 12:44 — REGNUM Голливудская кинозвезда Шэрон Стоун начала встречаться с кандидатом на Нобелевскую премию мира 2018 года от Италии журналистом Энцо Курсио. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что 60-летнюю американскую актрису стали регулярно встречать в компании 50-летнего Курсио. Пара гуляла по улицам Нью-Йорка, а также была замечена в Риме. Отмечается, что Стоун, по всей видимости, рассталась со своим прошлым возлюбленным — 41-летним предпринимателем Анджело Боффом.

Напомним, весной 2018 года стало известно, что Шэрон Стоун дала согласие сыграть главную роль в комедии Corporate Animals («Корпоративные животные»).

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