Четверг, 10 Января 2019 года
12:55:08 МСК

Шэрон Стоун начала встречаться с кандидатом на Нобелевскую премию

Культура

Пара гуляла по улицам Нью-Йорка, а также была замечена в Риме

Шэрон Стоун начала встречаться с кандидатом на Нобелевскую премию
Georges Biard
Шэрон Стоун

Вашингтон, 10 января 2019, 12:44 — REGNUM  Голливудская кинозвезда Шэрон Стоун начала встречаться с кандидатом на Нобелевскую премию мира 2018 года от Италии журналистом Энцо Курсио. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что 60-летнюю американскую актрису стали регулярно встречать в компании 50-летнего Курсио. Пара гуляла по улицам Нью-Йорка, а также была замечена в Риме. Отмечается, что Стоун, по всей видимости, рассталась со своим прошлым возлюбленным — 41-летним предпринимателем Анджело Боффом.

Напомним, весной 2018 года стало известно, что Шэрон Стоун дала согласие сыграть главную роль в комедии Corporate Animals («Корпоративные животные»).

Читайте также: Шерон Стоун выложила в сеть запись проб на роль в «Основном инстинкте»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Шоу-бизнес
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить